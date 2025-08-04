Во всех 3 матчах «Спартака» в этом сезоне РПЛ было удаление. 3.00 – красная в 4-м туре с «Локомотивом»

В матчах «Спартака» регулярно показывают красные карточки.

В 16 из 33 матчей красно-белых при Деяне Станковиче было минимум одно удаление, 8 красных получили игроки «Спартака». Кроме того, удаления были во всех трех матчах москвичей в этом сезоне РПЛ.

Как менялись коэффициенты на красную карточку в матчах «Спартака»:

4.10 – в 1-м туре против «Динамо Мх» (1:0)

3.75 – во 2-м туре против «Балтики» (0:3)

3.50 – в 3-м туре против «Акрона» (1:1)

3.00 – в 4-м туре против «Локомотива» (9 августа)

«Спартак» вдесятером ≠ поражение: матч с «Акроном» – четвертый пример при Станковиче