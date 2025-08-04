Коэффициент на чемпионство «Балтики» обвалился в 20 раз с начала сезона. Только у 6 команд больше шансов на титул

Букмекеры ощутимо повысили шансы «Балтики» на чемпионство в РПЛ.

Калининградский клуб набрал 7 очков в 3 турах, победив «Оренбург» (3:2), «Спартак» (3:0) и сыграв вничью с «Динамо» (1:1). «Балтика» повторила рекордный старт для новичка РПЛ в первых трех турах.

Коэффициент на чемпионство команды Андрея Талалаева обвалился в 20 раз с начала сезона – с 2000.00 до 100.00. Тольку у шести команд больше шансов на титул: «Зенит» (2.30), «Краснодар» (5.50), «Спартак» (8.00), ЦСКА (9.00), «Локомотив» (10.00) и «Динамо» (12.00).

В следующем туре «Балтика» сыграет на выезде с «Крыльями Советов».