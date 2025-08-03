«Зенит» – явный фаворит против ЦСКА. У армейцев за 14 лет одна победа в Петербурге
«Зенит» примет ЦСКА в 3-м туре Мир РПЛ.
С 2011 года армейцы на выезде обыграли «Зенит» во всех турнирах лишь раз. Букмекеры уверены, что петербуржцы как минимум не проиграют в предстоящем матче – на это дают коэффициент 1.16.
Победа «Зенита» идет за 1.76. На ЦСКА можно поставить за 5.70, на ничью – за 3.60.
Матч пройдет 3 августа. Начало – в 18:00 мск.
9 из 9 «Локо» набирал только в чемпионском сезоне. Хмм...
Интриги до матча «Зенит» – ЦСКА: пугающий статус москвичей и странная серия
Опубликовала: Венера Кравченко
