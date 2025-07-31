«Рубин» победил в 7 из 8 последних матчей в Казани. 1.85 – обыграют «Оренбург» в Кубке

«Рубин» и «Оренбург» встретятся в Фонбет Кубке России.

Казанский клуб выиграл 7 из 8 последних матчей на своем поле. На выходных «Рубин» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2), перед этим было 7 домашних побед подряд.

«Оренбург» проиграл в 14 из последних 17 выездных матчей. Клуб не выигрывает на протяжении 7 игр.

Букмекеры считают «Рубин» фаворитом встречи за 1.85. На ничью дают коэффициент 3.95, на победу гостей – 4.50.

Игра состоится 31 июля и начнется в 19:30 мск.