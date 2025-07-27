15.00 – «ПСЖ» выиграет 4 трофея в сезоне-2025/26

Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» выиграть 4 трофея в сезоне-2025/26.

«Бетсити» дает коэффициент 15.00 на то, что парижане выиграют Суперкубок Европы, Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Требл (чемпионат, национальный кубок и ЛЧ) оценивается в 12.00

В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл 4 трофея, а также дошел до финала клубного ЧМ, где уступил «Челси» (0:3).

Волевые победы ЦСКА – очень редкое явление. В этом сезоне больше не ждать?