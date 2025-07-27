15.00 – «ПСЖ» выиграет 4 трофея в сезоне-2025/26
Букмекеры оценили шансы «ПСЖ» выиграть 4 трофея в сезоне-2025/26.
«Бетсити» дает коэффициент 15.00 на то, что парижане выиграют Суперкубок Европы, Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции. Требл (чемпионат, национальный кубок и ЛЧ) оценивается в 12.00
В прошлом сезоне «ПСЖ» выиграл 4 трофея, а также дошел до финала клубного ЧМ, где уступил «Челси» (0:3).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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