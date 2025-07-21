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  • «Не можем отрицать – тоже наблюдаем признаки замедления рынка». Olimpbet о беттинг-индустрии в России
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«Не можем отрицать – тоже наблюдаем признаки замедления рынка». Olimpbet о беттинг-индустрии в России

Директор по развитию БК Olimpbet Константин Гусев оценил темпы роста букмекерского рынка в России.

Ранее экс-управляющий партнер БК PARI Дмитрий Сергеев сообщил, что отечественный беттинг-рынок «продолжает активно тормозить».

«В целом наша статистика несколько отличается [от поста Дмитрия] и видится чуть более позитивной. Тем не менее, не можем отрицать тот факт, что тоже наблюдаем признаки замедления рынка. Я говорил об этом и ранее – кажется, рынок действительно выходит на определенное плато.

Рост сохраняется, но он становится менее устойчивым и предсказуемым.

Следующим логичным шагом, на мой взгляд, должен стать открытый диалог между участниками рынка. Важно наводить порядок в экосистеме, в том числе пересматривать и приводить к более адекватному балансу стоимость рекламного инвентаря и модели работы с партнерами.

Это поможет стабилизировать ситуацию и подготовить почву для качественного, а не только количественного роста», – рассказал Гусев Ставкам на Спортсе’’.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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