99% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что ЦСКА не проиграет «Оренбургу». 73% спрогнозировали меньше 2,5 мячей в матче
На Спортсе’’ проходит традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
99% участников считают, что ЦСКА не проиграет в матче против «Оренбурга». Большинство игроков (73%) спрогнозировали меньше 2,5 мячей в сегодняшней встрече. Букмекеры считают иначе – на тотал больше дают 1.75, на тотал меньше – 2.15.
Почти половина прогнозистов (45%) поставили на точный счет 2:0 в пользу ЦСКА. 24% считают, что армейцы победят со счетом 1:0.
Матч состоится 21 июля, начало – в 17:30 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Кого в АПЛ уволят первым?973 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
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