99% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что ЦСКА не проиграет «Оренбургу». 73% спрогнозировали меньше 2,5 мячей в матче

На Спортсе’’ проходит традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.

99% участников считают, что ЦСКА не проиграет в матче против «Оренбурга». Большинство игроков (73%) спрогнозировали меньше 2,5 мячей в сегодняшней встрече. Букмекеры считают иначе – на тотал больше дают 1.75, на тотал меньше – 2.15.

Почти половина прогнозистов (45%) поставили на точный счет 2:0 в пользу ЦСКА. 24% считают, что армейцы победят со счетом 1:0.

Матч состоится 21 июля, начало – в 17:30 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис