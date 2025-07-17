«Кто-то делает ставку на 5 млн рублей, а у кого-то оборот в месяц доходит до миллиарда». Директор по развитию PARI о VIP-игроках

Директор по развитию бизнеса БК PARI Евгений Луговский высказался о VIP-клиентах букмекерских компаний.

– Придет ли рынок к неким общим показателям/портретам таких клиентов?

– Нет, общего портрета не будет. Касательно VIP-менеджмента мы в индустрии сейчас по-разному определяем портрет такого игрока. Кто-то видит ставку на 5 миллионов и делает публикации, у кого-то в рейтинге достигают оборота до миллиарда в месяц, – заявил Луговский.

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