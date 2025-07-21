ЦСКА в 2025-м ни разу не проиграл в РПЛ. Букмекеры уверены, что тренд продлится с «Оренбургом»

«Оренбург» и ЦСКА встретятся в первом туре РПЛ.

ЦСКА – единственный клуб, который не проигрывал в чемпионате России в 2025 году. В весенней части прошлого сезона РПЛ армейцы одержали 8 побед и 4 раза сыграли вничью.

Букмекеры считают, что беспроигрышная серия ЦСКА продлится. На непоражение в матче с «Оренбургом» дают коэффициент 1.15, на победу – 1.62.

Матч состоится 21 июля и начнется в 17:30 мск.

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