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«Динамо» выиграло все 6 матчей в прошлом сезоне и забивало первым, когда котировалось ниже 1.60

«Динамо» примет «Балтику» в первом туре РПЛ.

BetBoom дает коэффициент 1.58 на победу москвичей и 5.60 – на победу команды из Калининграда.

«Динамо» выиграло все 6 матчей в прошлом сезоне, когда котировалось ниже 1.60, и всегда забивало первым. 1.47 – московский клуб откроет счет в сегодняшней игре.

Матч состоится 18 июля, начало – в 20:30 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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