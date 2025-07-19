«Спартак» минимально обыграет махачкалинское «Динамо», считают букмекеры. Красно-белые не стартовали с разгрома 8 сезонов подряд

«Спартак» примет «Динамо» Махачкала в 1-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» – явный фаворит с коэффициентом 1.44. На махачкалинцев дают 8.20, на ничью – 4.90.

При этом букмекеры считают, что разгрома не будет: победа красно-белых с форой (-2,5) идет за 3.75. Аналитики также сомневаются и в победе с разницей в один мяч: на фору хозяев (-1,5) предлагают 2.12.

К тому же «Спартак» не стартовал с разгрома 8 сезонов подряд. В прошлом году красно-белые в 1-м туре РПЛ проиграли «Оренбургу» (0:2).

Если махачкалинцы выиграют с форой (+1,5), сыграет коэффициент 1.75.

Матч пройдет 19 июля. Начало – в 20:30 мск.

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