Крис Пол намекнул, что предстоящий сезон станет для него последним. 20.00 – станет чемпионом НБА до конца карьеры
Букмекеры считают, что Крис Пол так и не станет чемпионом НБА.
Ранее 40-летний разыгрывающий намекнул, что предстоящий сезон станет для него последним в карьере: «Буду играть ее больше года. Я только что завершил свой 20-й сезон, что уже само по себе является большой удачей».
Пол ни разу не становился чемпионом НБА. Букмекеры дают коэффициент 20.00 (5%) на то, что Крис выиграет чемпионский перстень до конца карьеры.
Сезон-2024/25 баскетболист отыграл за «Сперс», где набирал в среднем 8,8 очка, 7,4 передачи и 3,6 подбора при 43% с игры и 38% из-за дуги. Сейчас Пол остается без клуба.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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