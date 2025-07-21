Крис Пол намекнул, что предстоящий сезон станет для него последним. 20.00 – станет чемпионом НБА до конца карьеры

Букмекеры считают, что Крис Пол так и не станет чемпионом НБА.

Ранее 40-летний разыгрывающий намекнул , что предстоящий сезон станет для него последним в карьере: «Буду играть ее больше года. Я только что завершил свой 20-й сезон, что уже само по себе является большой удачей».

Пол ни разу не становился чемпионом НБА. Букмекеры дают коэффициент 20.00 (5%) на то, что Крис выиграет чемпионский перстень до конца карьеры.

Сезон-2024/25 баскетболист отыграл за «Сперс», где набирал в среднем 8,8 очка, 7,4 передачи и 3,6 подбора при 43% с игры и 38% из-за дуги. Сейчас Пол остается без клуба.

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