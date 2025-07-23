«Зенит» выиграл 3 матча подряд в РПЛ, уступая в счете. 8.80 – волевая победа петербуржцев над «Рубином»
«Зенит» стал чаще побеждать, уступая в счете по ходу матча.
Петербуржцы выиграли три матча подряд в РПЛ, в которых уступали по ходу матча – против «Краснодара» (4:1) и «Пари НН» (2:1) в концовке прошлого чемпионата, а также против «Ростова» (2:1) в 1-м туре этого сезона.
За последние 20 лет подобное удавалось лишь трем командам: «Химкам» (2022), ЦСКА (2013) и «Спартаку» (2006-2007).
Букмекеры дают коэффициент 8.80 на волевую победу «Зенита» над «Рубином» на выезде во 2-м туре РПЛ.
Матч состоится 27 июля, начало – в 20:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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