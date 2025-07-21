«Тенниси» стал партнером КАМАЗа. Логотип букмекера появился на футболке клуба
Букмекерская компания «Тенниси» стала партнером КАМАЗа.
Логотип букмекера появился на футболке клуба из Лиги Pari. Клуб из Набережных Челнов сыграл в форме с новым спонсором в матче против тульского «Арсенала» (1:1).
Условия сделки не разглашаются. Стороны не сообщали о начале сотрудничества в своих соцсетях.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Кого в АПЛ уволят первым?974 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости