«Тенниси» стал партнером КАМАЗа. Логотип букмекера появился на футболке клуба

Букмекерская компания «Тенниси» стала партнером КАМАЗа.

Логотип букмекера появился на футболке клуба из Лиги Pari. Клуб из Набережных Челнов сыграл в форме с новым спонсором в матче против тульского «Арсенала» (1:1).

Условия сделки не разглашаются. Стороны не сообщали о начале сотрудничества в своих соцсетях.

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