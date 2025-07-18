84% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ считают, что «Ахмат» и «Рубин» сыграют низовой матч. 66% поставили на ничью
На Спортсе’’ запустился традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.
66% прогнозистов поставили на ничью в матче первого тура РПЛ между «Ахматом» и «Рубином». Более половины игроков (51%) уверены, что матч завершится со счетом 1:1, 14% поставили на нулевую ничью.
84% участников считают, что команды забьют максимум 2 гола на двоих.
Игра состоится в воскресенье, 20 июля. Начало – в 20:30 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Лига прогнозов
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