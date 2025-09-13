«Спартак» – фаворит у букмекеров в дерби с «Динамо». Бело-голубые обыграли красно-белых лишь в 1 из 5 последних матчей в РПЛ

Московское «Динамо» сыграет в дерби со «Спартаком» в 8-м туре Мир РПЛ.

«Спартак» – фаворит с коэффициентом 2.60. Победа «Динамо» оценивается в 3.00, ничья – в 3.30.

Бело-голубые обыграли красно-белых лишь в 1 из 5 последних очных матчей в РПЛ. Если «Спартак» как минимум не уступит, сыграет коэффициент 1.42.

Матч пройдет 13 сентября. Начало – в 16:45 мск.

