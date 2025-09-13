«Динамо» – «Спартак»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита московского дерби

13 сентября в матче 8-го тура РПЛ встретятся московские «Динамо» и «Спартак». Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16:45 мск.

«Спартак» выиграл два матча в чемпионате подряд и с 11 очками расположился на шестом месте в таблице. «Динамо» с восемью баллами находится на девятой строчке.

Бело-голубые выиграли всего один раз в пяти последних турах. Еще в одном матче команда Валерия Карпина сыграла вничью и в трех уступила.

В прошлом сезоне команды провели пять очных матчей в РПЛ и Кубке России. В трех играх сильнее были красно-белые, одна завершилась вничью и в одной победило «Динамо».

Аналитики БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита столичного дерби. На победу «Спартака» дают кэф 2.48 , на успех «Динамо» предлагают 3.10 , ничья идет за 3.40 .

В четырех из пяти прошлых очных матчей было забито более двух мячей. Поставить на три гола и более в предстоящей встрече можно за 1.82 , на два мяча и менее дают 2.05 . На обмен голами предлагают 1.62, вариант «Обе забьют: нет» идет за 2.30.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Спартаку». 50% от всех ставок на исход пришлось на победу гостей, на «Динамо» отдано 20%, на ничью – 30%.