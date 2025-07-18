94% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Зенита» над «Ростовом»

На Спортсе’’ запустился традиционный конкурс прогнозов на РПЛ.

94% прогнозистов в матче 1-го тура между «Зенитом» и «Ростовом» поставили на победу клуба из Санкт-Петербурга. 99% игроков считают, что команда Сергея Семака не проиграет.

2:0 в пользу «Зенита» – самый популярный счет матча среди участников конкурса прогнозов.

Игра состоится в воскресенье, 20 июля. Начало – в 18:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис