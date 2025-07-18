Патрис Эвра стал амбассадором Stake. С букмекером уже сотрудничает Агуэро
Букмекерская компания Stake подписала контракт с Патрисом Эвра.
44-летний экс-защитник «МЮ» и сборной Франции стал амбассадором криптовалютного казино.
Ранее амбассадорами Stake стали ряд бойцов MMA и экс-форвард «Сити» Серхио Агуэро.
«Я рад присоединиться к команде Stake. Этот бренд находится на пике своей популярности, и для меня большая честь стать частью команды легендарных амбассадоров. Я большой фанат ММА, а Stake – это бренд, который первым приходит на ум, когда речь заходит об этом виде спорта.
Здорово быть в одной команде с чемпионами ММА, а еще здорово, что в ней есть мой бывший соперник на поле – Серхио Агуэро из «Манчестер Сити», – сказал Эвра.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: iGamingExpress
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