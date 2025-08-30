«Кристал Пэлас» – главный фаворит Лиги конференций. Лондонцы впервые сыграют на основном этапе еврокубков

Букмекеры определились с фаворитами на победу в Лиге конференций.

Главным претендентом на титул котируется «Кристал Пэлас» (6.50). В 2025-м лондонцы выиграли первые крупные трофеи в 120-летней истории клуба – Кубок и Суперкубок Англии. «Кристал Пэлас» впервые сыграет на основном этапе еврокубков.

Победитель ЛК по версии букмекеров:

1. «Кристал Пэлас» – 6.50;

2. «Фиорентина» – 7.00;

3. «Страсбур» – 8.00;

5-6. «Райо Вальекано» – 11.00;

5-6. «Шахтер» – 11.00;

7. «Майнц» – 12.00;

8. АЗ – 13.00.

«Рома» – «Лилль», Эмери против Ван Перси, «Бетис» едет к Чалову. Лучшие матчи в ЛЕ и ЛК

«Самое очевидное дело из всех возможных». Игроков АПЛ подозревают в договорняках 🤯