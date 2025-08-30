«Кристал Пэлас» – главный фаворит Лиги конференций. Лондонцы впервые сыграют на основном этапе еврокубков
Букмекеры определились с фаворитами на победу в Лиге конференций.
Главным претендентом на титул котируется «Кристал Пэлас» (6.50). В 2025-м лондонцы выиграли первые крупные трофеи в 120-летней истории клуба – Кубок и Суперкубок Англии. «Кристал Пэлас» впервые сыграет на основном этапе еврокубков.
Победитель ЛК по версии букмекеров:
1. «Кристал Пэлас» – 6.50;
2. «Фиорентина» – 7.00;
3. «Страсбур» – 8.00;
5-6. «Райо Вальекано» – 11.00;
5-6. «Шахтер» – 11.00;
7. «Майнц» – 12.00;
8. АЗ – 13.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
