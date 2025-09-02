  • Спортс
  • «Лига Ставок» о микробеттинге: «Целимся в еврокубки, топовые футбольные лиги и НХЛ. Со временем добавим киберспорт и теннис»
1

«Лига Ставок» о микробеттинге: «Целимся в еврокубки, топовые футбольные лиги и НХЛ. Со временем добавим киберспорт и теннис»

Product Owner «Лиги Ставок» Ярослав Щербаков высказался о внедрении функции микробеттинга на сайт букмекера.

Суть микробеттинга – разделение матча на короткие 20-секундные отрезки, в течение которых игроки могут заключать пари на различные события. «Лига Ставок» первой внедрила данный вид ставок на матчи Мир РПЛ.

– На какие турниры в сезоне-2025/26 будут доступны быстрые ставки?

– Уже работает с РПЛ, скоро возвращается КХЛ. Также целимся в еврокубки, топовые футбольные лиги, НХЛ. Со временем добавим кибер и теннис.

– Когда и как планируете промотировать эту фичу среди клиентов?

– Пока продвигаем только на внутреннюю аудиторию: интерфейс, пуши, смс. Когда будем уверены, что профит для клиента стабилен – запустим большие рекламные кампании, – заявил Щербаков.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный бумекер
