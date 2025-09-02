Комментатор Алексей Попов стал амбассадором «Фонбет»

Алексей Попов стал амбассадором букмекерской компании «Фонбет».

«Легендарный комментатор и один из самых узнаваемых голосов автоспорта в России пополнил состав «команды первых».

О сотрудничестве с голосом Формулы-1 букмекер объявил видеороликом в социальных сетях. В нем голосом Попова озвучиваются главные постулаты философии победителей: занятие поул-позиции, устойчивость при высокой конкуренции и вера в свои силы до последнего круга.

Эти принципы, умноженные на страсть к делу своей жизни, объединяют и амбассадоров «Фонбет» – первых среди равных», – сообщили в БК.