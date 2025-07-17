Жительница Таиланда заработала $12 млн, шантажируя буддийских монахов интимной связью. Большую часть денег она проиграла в онлайн-казино
Жительница Таиланда играла в онлайн-казино на деньги, которые вымогала у буддийский монахов.
Полиция Таиланда арестовала 35-летнюю женщину по обвинению в шантаже и вымогательстве средств у буддийский монахов, сообщает AP. По версии следствия, она вступала в сексуальные отношения с монахами, тайно снимала встречи на видео, а затем вымогала деньги за молчание.
Следователи утверждают, что за последние три года женщина получила около 385 млн батов (примерно 11,9 млн долларов), значительную часть которых проиграла в онлайн-казино. Средства переводились ей с храмовых счетов.
Во время обыска изъяты десятки тысяч фотографий, видеозаписей и переписок, подтверждающих вымогательство. Все замешанные монахи были лишены санов.
Буддийские монахи в Таиланде обязаны соблюдать строгий целибат. Они не имеют права даже дотрагиваться до женщин.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис