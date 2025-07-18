КАСКО в Лиге Ставок — большие выигрыши с меньшими рисками

18 июля «Лига Ставок» запустила новую акцию для всех любителей футбольных ставок — «Футбольное КАСКО».

«КАСКО» включает три специальных предложения, действующих независимо друг от друга:

• «Страховка от 0:0» — если матч завершится со счетом 0:0, ставка на точный счет будет рассчитана с коэффициентом 1 (кроме ставки на 0:0).

• «Страховка от камбэка» — если команда, на которую сделана ставка, после 1-го тайма вела в счете с разницей в 2 мяча и более, но проиграла матч, игрок получит фрибет в размере суммы ставки.

• «Страховка экспресса» — если в экспрессе из 6 и более событий по одному исходу проигрыш, то игрок получит фрибет в размере суммы ставки.

Футбольная страховка от «Лиги Ставок» распространяется на матчи ТОП чемпионатов, кубков и Еврокубков: Российской Премьер-лиги (Россия), Кубка России по футболу — Путь РПЛ (Россия), Английской Премьер-Лиги (Англия), Суперкубка Англии, Серии А (Италия), Бундеслиги (Германия), Суперкубка Германии, Ла Лиги (Испания), Лиги 1 (Франция), Суперкубка УЕФА и раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Более того, «Лига Ставок» увеличивает максимальные выигрыши по пари на топовые футбольные турниры до 100 миллионов рублей и предлагает на них повышенные коэффициенты. «Футбольное КАСКО» от «Лиги Ставок» — это возможность для пользователей выигрывать по максимуму с меньшими рисками на проигрыш.

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