«Сочи» и БЕТСИТИ продлили соглашение о партнерстве до 2028 года

Букмекер БЕТСИТИ остается беттинг-партнером «Сочи».

Стороны продлили соглашение о партнерстве на три сезона – до 2028 года. В рамках соглашения логотип БЕТСИТИ будет располагаться на передней части игровых футболок «Сочи».

«Мы рады, что наше сотрудничество с компанией БЕТСИТИ продолжается. Это партнерство стало для нас важным ресурсом – как в плане поддержки, так и в развитии клубной экосистемы. Вместе с БЕТСИТИ мы реализовали множество проектов, которые нашли отклик у наших болельщиков.

Продление контракта – это логичный шаг, подтверждающий эффективность нашей совместной работы. БЕТСИТИ становится для нас не просто спонсором, а стратегическим партнером, с которым мы готовы реализовывать масштабные инициативы – как в спортивной, так и в маркетинговой сферах.

Уверен, впереди нас ждет продуктивная совместная работа, которая принесет пользу всему футбольному Сочи и подарит болельщикам множество ярких впечатлений!» – заявил президент «Сочи» Борис Ротенберг.

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