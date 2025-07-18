9.00 дают на чемпионство «Динамо» – самый низкий коэффициент на титул клуба за последние 8 лет

«Динамо» получило от букмекеров самый низкий коэффициент на чемпионство за последние 8 лет.

На титул московского клуба дают 9.00, что соответствует вероятности в 11%. Только «Зенит» (2.10), «Краснодар» (5.50) и «Спартак» (5.50) котируются выше.

Это самый низкий коэффициент на чемпионство «Динамо» с момента начала отслеживания коэффициентов в 2017 году. На этом промежутке самые высокие шансы на титул у бело-голубых были в сезоне-2024/25 – 12.00, или 8 процентов.

«Динамо» ни разу не становилось чемпионом России.

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