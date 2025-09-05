Германия сенсационно проиграла Словакии (0:2) в отборе к ЧМ-2026. На победу словаков давали 7.56

Сборная Словакии победила Германию (2:0) в первом туре отбора к ЧМ-2026.

Букмекеры считали немецкую сборную явным фаворитом встречи за 1.44. На победу сборной Словакии давали коэффициент 7.56.

Германия с 0 баллов занимает последнее место в группе А, уступая Люксембургу, у которого тоже 0 очков, по дополнительным показателям. У Словакии и Северной Ирландии по 3 балла.