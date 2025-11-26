«Ювентус» на 91-й вырвал победу над «Буде-Глимт» (3:2), проигрывая по ходу матча. В лайве на победу туринцев давали 7.50
«Ювентус» одержал волевую победу над «Буде-Глимт» (3:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
Туринский клуб проигрывал со счетом 0:1 после первого тайма. В начале второго тайма «Ювентус» забил два мяча и вышел вперед.
«Буде-Глимт» сравнял на 87-й минуте благодаря голу Сондре Фета с пенальти. На 91-й победный мяч забил форвард туринцев Джонатан Дэвид.
В лайве на победу «Ювентуса» давали коэффициент 7.50.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
