«Ювентус» на 91-й вырвал победу над «Буде-Глимт» (3:2), проигрывая по ходу матча. В лайве на победу туринцев давали 7.50

«Ювентус» одержал волевую победу над «Буде-Глимт» (3:2) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Туринский клуб проигрывал со счетом 0:1 после первого тайма. В начале второго тайма «Ювентус» забил два мяча и вышел вперед.

«Буде-Глимт» сравнял на 87-й минуте благодаря голу Сондре Фета с пенальти. На 91-й победный мяч забил форвард туринцев Джонатан Дэвид.

В лайве на победу «Ювентуса» давали коэффициент 7.50.