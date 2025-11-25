«Барселона» вдесятером проигрывает «Челси» – 0:1. Камбэк каталонцев идет за 16.00
«Челси» побеждает «Барселону» в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:0, перерыв).
На 27-й минуте Жюль Кунде забил мяч в свои ворота. На 44-й Рональд Араухо получил вторую желтую карточку и был удален.
Букмекеры дают коэффициент 1.17 на то, что «Челси» доведет игру до победы. 7.50 – будет ничья, 16.00 – «Барса» сделает камбэк.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
