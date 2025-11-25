Проект «Больше!» представил документальный фильм «Медведев вернулся?» о переломном моменте в карьере Даниила Медведева

Проект «Больше»‎ провел три дня с Даниилом Медведевым, чтобы выяснить причины нестабильной игры россиянина в этом сезоне и снять эксклюзивные кадры на турнире в Алматы. Фильм отвечает на вопрос, который последние месяцы волновал все теннисное сообщество: что на самом деле происходит с Медведевым и вернется ли он к своей прежней форме?

В фильме теннисист впервые подробно разбирает, что именно с ним произошло на US Open, из-за чего случился эмоциональный срыв в матче с Бонзи и почему последствия оказались сильнее, чем это выглядело со стороны. Видео уже можно посмотреть в сообществе «БОЛЬШЕ! Теннис» ВК.

Софья Тартакова вместе с командой проекта «Больше!» провела три дня с Даниилом на турнире в Алматы. В кадр попало эксклюзивное интервью со спортсменом, его тренировки и встреча с казахстанскими фанатами. Напомним, что именно в Казахстане Медведев выиграл свой первый титул за 2,5 года и 21-ый в карьере.

Даниил откровенно рассказал Софье о причинах смены тренерского штаба и расставания с Жилем Серварой после 8 лет плодотворного сотрудничества, о пришедших на смену Томасе Юханссоне и Рохане Гетцке. Также Медведев поделился тем, каким видит свой идеальный теннис и чего опасается в 29 лет, будучи состоявшимся спортсменом. Бонус — посадка деревьев с Кареном Хачановым!

О проекте «Больше!»

«Больше!» — это проект, в котором говорят о теннисе в новом формате. Команда проекта снимает документальные фильмы и интервью с теннисистами, помогая зрителям увидеть игру в другом ракурсе.