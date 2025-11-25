  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • В 3 из 5 последних матчей «Спартака» и «Ак Барса» забивала только одна команда. 7.20 – продление тренда
0

В 3 из 5 последних матчей «Спартака» и «Ак Барса» забивала только одна команда. 7.20 – продление тренда

«Спартак» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.

В трех из 5 последних личных встреч москвичей и казанцев забивала только одна команда.

Букмекеры предлагают коэффициент 7.20 по линии «обе забьют – нет». 10.50 – «Спартак» не забьет, 11.50 – не будет голов у «Ак Барса».

Матч состоится 25 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
logoКХЛ
logoАк Барс
logoСпартак
Ставки на хоккей
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Штегеманн показывал в среднем больше 8 желтых за еврокубковый матч в прошлом сезоне. 1.96 – минимум 5 предупреждений в игре ПАОКа с «Бранном»
вчера, 16:49
«Селтик» 16 матчей подряд не побеждает на выезде в еврокубках. 1.67 – проиграют «Фейеноорду» в гостях
вчера, 14:40
81.00 – вероятность квадрупла «Арсенала» в сезоне-2025/26 по версии букмекеров
вчера, 14:06
6+ голов было в пяти последних матчах «Металлурга». 1.80 – минимум 6 шайб в игре с «Авангардом»
вчера, 13:33
Хаби Алонсо стал фаворитом на замену Слоту в «Ливерпуле». Клопп – 2-й у букмекеров, Гласнер, Ираола, Индзаги, Джеррард, Зидан – в топ-7
вчера, 11:15
5.30 – «Зенит» выйдет в полуфинал кубка после 1:3 с «Динамо» в первом матче
вчера, 10:34
«Арсенал» закончит общий этап ЛЧ на первом месте, уверены букмекеры. У лондонцев 15 из 15 очков
вчера, 09:46
«Арсенал» укрепился в статусе фаворита Лиги чемпионов у букмекеров. «ПСЖ» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Ливерпуль» выпал из топ-5
вчера, 09:28
«Атлетико» вырвал победу над «Интером» (2:1) на 93-й минуте. В лайве на победу команды Симеоне давали 19.00
26 ноября, 21:58
«ПСЖ» победил «Тоттенхэм» со счетом 5:3. На 8+ мячей давали коэффициент 34.00
26 ноября, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«ПСЖ» сравнял с «Тоттенхэмом» в конце первого тайма – 1:1. Букмекеры считают, что парижане победят
26 ноября, 20:50
Кейн забил 15 голов «Арсеналу». 2.80 – забьет лондонцам сегодня
26 ноября, 20:00
Энрике в статусе тренера проигрывал всем английским клубам, с которыми встречался, кроме «Тоттенхэма». 8.15 – лондонцы обыграют «ПСЖ»
26 ноября, 19:26
«Арсенал» – «Бавария»: как ставят игроки БЕТСИТИ на матч тура в Лиге чемпионов
26 ноября, 11:25Промо
«Кайрат» забил оба гола на общем этапе ЛЧ в гостях – «Спортингу» и «Интеру». 1.80 – забьют «Копенгагену» в Дании
26 ноября, 11:01
СКА выиграл 5 из 6 последних матчей, но котируется андердогом против «Северстали»
26 ноября, 09:58
«ПСЖ» далек от формы прошлого сезона, но все игровые механизмы на месте». Прогноз Славы Палагина на матч «ПСЖ» – «Тоттенхэм»
26 ноября, 09:46
Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «ПСЖ» над «Тоттенхэмом»
26 ноября, 09:22Промо
«Арсенал» ни разу не пропустил в этой ЛЧ. Букмекеры уверены, что лондонцы пропустят от «Баварии»
26 ноября, 08:57
«Оренбург» проиграл 29 из 30 последних матчей, когда соперник котировался за 1.50 и ниже. 1.37 – уступят «Краснодару»
26 ноября, 08:24