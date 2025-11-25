В 3 из 5 последних матчей «Спартака» и «Ак Барса» забивала только одна команда. 7.20 – продление тренда
«Спартак» сыграет с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ.
В трех из 5 последних личных встреч москвичей и казанцев забивала только одна команда.
Букмекеры предлагают коэффициент 7.20 по линии «обе забьют – нет». 10.50 – «Спартак» не забьет, 11.50 – не будет голов у «Ак Барса».
Матч состоится 25 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости