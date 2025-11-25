13.00 давали на победу «Эвертона» над «МЮ» после того, как клуб остался вдесятером на 13-й минуте. «Ириски» забили в меньшинстве и победили
«Эвертон» сенсационно обыграл «МЮ» на выезде в 12-м туре АПЛ.
Еще до игры «Манчестер Юнайтед» котировался явным фаворитом встречи за 1.85, на победу гостей давали 4.10. После удаления Идрисса Гуйе за пощечину одноклубнику на 13-й минуте коэффициент на успех «Эвертона» подскочил до 13.00.
Полузащитник гостей Кирнан Дьюзбери-Холл открыл счет на 29-й минуте, его гол стал победным.
«МЮ» не побеждает 3 матча подряд и идет на 10-м месте в таблице АПЛ.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
