13.00 давали на победу «Эвертона» над «МЮ» после того, как клуб остался вдесятером на 13-й минуте. «Ириски» забили в меньшинстве и победили

«Эвертон» сенсационно обыграл «МЮ» на выезде в 12-м туре АПЛ.

Еще до игры «Манчестер Юнайтед» котировался явным фаворитом встречи за 1.85, на победу гостей давали 4.10. После удаления Идрисса Гуйе за пощечину одноклубнику на 13-й минуте коэффициент на успех «Эвертона» подскочил до 13.00.

Полузащитник гостей Кирнан Дьюзбери-Холл открыл счет на 29-й минуте, его гол стал победным.

«МЮ» не побеждает 3 матча подряд и идет на 10-м месте в таблице АПЛ.