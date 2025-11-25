Бетторы БЕТСИТИ ставят на «Барселону» в матче ЛЧ с «Челси

25 ноября в матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Челси» и «Барселона». Игра пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и начнется в 23:00 мск.

Команды набрали по семь очков в прошлых матчах турнира и соседствуют в таблице. Лондонцы занимают 12-е место, каталонцы располагаются строчкой выше, так как имеют лучшую разницу мячей.

В последнем туре соперники неожиданно потеряли очки. «Челси» сыграл вничью с «Карабахом» (2:2), а «Барселона» – с «Брюгге» (3:3).

Матчи команд Энцо Марески и Ханса Флика в Лиге чемпионов отличаются высокой результативностью. Больше двух голов было забито во всех четырех встречах с участием каталонцев и в трех из четырех игр лондонцев.

Поставь на матч в БЕТСИТИ и выиграй поездку в Дубай!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча хозяев поля. На победу «Челси» предлагают кэф 2.20 , ничья идет за 4.10 , вероятность успеха гостей оценивается в 3.00.

По мнению экспертов, от игры стоит ждать большого количества голов. На три мяча и более можно поставить за 1.42 , на два гола и менее предлагают 2.90 .

Игроки БЕТСИТИ не согласны с оценками экспертов относительно фаворита матча. 81% от всех ставок на исход отдан на победу «Барселоны», на ничью пришлось 11%, на «Челси» – 8%.