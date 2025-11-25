Впервые в сезоне тур Серии А завершился без матчей с 0:0. На это давали 2.80

Во всех матчах 12-го тура Серии А были голы.

Впервые в сезоне тур в итальянском чемпионате завершился без матчей со счетом 0:0. До этого во всех 11 турах была хотя бы одна нулевая ничья.

Букмекеры давали коэффициент 1.38 на то, что в 12-м туре будет хотя бы одна игра со счетом 0:0. За 2.80 можно было поставить на то, что во всех встречах будут голы.