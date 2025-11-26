«Барселона» проиграла «Челси» со счетом 0:3. На разгром каталонцев давали 9.00

«Челси» победил «Барселону» (3:0) в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На 27-й минуте Жюль Кунде забил мяч в свои ворота. Форвард «Челси» Эстевао увеличил преимущество на 55-й, на 73-й окончательный счет установил Лиам Делап.

«Барселона» играла в меньшинстве с 44-й минуты после удаления Рональда Араухо.

Букмекеры давали коэффициент 9.00 на то, что «Челси» разгромит «Барселону».