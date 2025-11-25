Моуринью выиграл все 8 матчей против «Аякса» – сегодня победил с «Бенфикой» (2:0) на выезде

«Бенфика» обыграла «Аякс» на выезде в матче 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Это первые очки для команды Жозе Моуринью в этой ЛЧ. «Аякс» остался на последнем месте в таблице с 0 очков в 5 матчах.

Моуринью выиграл все 8 матчей против амстердамцев в качестве тренера разных команд. Перед матчем на победу «Бенфики» давали коэффициент 2.08.