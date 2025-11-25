Холанд забил 22 гола в 11 последних домашних матчах за клуб и сборную. 2.90 – минимум дубль с «Байером»
«Ман Сити» примет «Байер» в 5-м туре общего этапа Лиги Чемпионов.
Нападающий английского клуба Эрлинг Холанд забил 22 гола в 11 последних домашних матчах за клуб и сборную Норвегии – в среднем по 2 мяча за игру.
Букмекеры уверены, что норвежец забьет «Байеру» – на это дают коэффициент 1.38. На 2+ гола Холанда можно поставить за 2.90, на хет-трик – за 6.40.
Матч состоится 25 ноября, начало – в 23:00 мск.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
