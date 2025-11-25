«Буде-Глимт» Хайкина не проиграет «Ювентусу» в ЛЧ, считают букмекеры. Туринцы идут вне зоны плей-офф

«Буде-Глимт» встретится с «Ювентусом» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Туринский клуб набрал 3 очка в 4 турах общего этапа ЛЧ и идет вне зоны плей-офф – на 26-м месте. У норвежского клуба на один балл меньше и 29-я строчка в таблице.

Букмекеры дают коэффициент 1.69 на то, что «Буде-Глимт» не проиграет. 2.18 – «Ювентус» победит.

Матч состоится 25 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени.