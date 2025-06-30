Сервис «СтопИгра» для помощи лудоманам должен полноценно заработать к концу года (ЕРАИ)
В Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ) рассказали, когда полноценно заработает сервис для помощи лудоманам и их родственникам «СтопИгра».
Сайт запустили 1 октября 2024 года во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт», однако спустя три дня портал оказался недоступен.
«Дорабатывается функционал сайта: будет размещена горячая линия, будут привлекаться спонсоры и финансирование под этот проект. Он на этапе становления.
Результат, думаю, увидим к концу году», – заявил гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РБ Бизнес»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости