Сервис «СтопИгра» для помощи лудоманам должен полноценно заработать к концу года (ЕРАИ)

В Едином регуляторе азартных игр (ЕРАИ) рассказали, когда полноценно заработает сервис для помощи лудоманам и их родственникам «СтопИгра».

Сайт запустили 1 октября 2024 года во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт», однако спустя три дня портал оказался недоступен.

«Дорабатывается функционал сайта: будет размещена горячая линия, будут привлекаться спонсоры и финансирование под этот проект. Он на этапе становления.

Результат, думаю, увидим к концу году», – заявил гендиректор ЕРАИ Алексей Грачев.

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