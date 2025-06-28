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Соболенко – главный фаворит «Уимблдона», Рыбакина и Мирра – в топ-5. С 2022-го у женщин титул берут только аутсайдеры

Букмекеры считают, что Арина Соболенко выиграет «Уимблдон»-2025.

Белоруска котируется главным фаворитом с коэффициентом 3.70. Единственная россиянка в топ-10 букмекерских претендентов на титул – Мирра Андреева, она идет пятой.

Последние три «Уимблдона» выиграли аутсайдеры с предстартовым коэффициентом выше 100.00: Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова.

В этом году такие котировки дают на Софию Кенин, Лулу Сан, Белинду Бенчич и Диану Шнайдер.

Победительница «Уимблдона»-2025 по версии букмекеров:

1. Арина Соболенко – 3.70;

2. Елена Рыбакина – 7.00;

3. Коко Гауфф – 11.00;

4. Ига Швентек – 12.00;

5. Мирра Андреева – 13.00.

Алькарас идет за хет-триком, Мирра – в топ-5. От кого ждут победы на «Уимблдоне»

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
logoСофия Кенин
logoБарбора Крейчикова
logoЛулу Сан
logoМаркета Вондроушова
logoКоко Гауфф
logoИга Швентек
Ставки на спорт
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logoАрина Соболенко
Ставки на теннис
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logoБелинда Бенчич
logoЕлена Рыбакина
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