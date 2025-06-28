Соболенко – главный фаворит «Уимблдона», Рыбакина и Мирра – в топ-5. С 2022-го у женщин титул берут только аутсайдеры
Букмекеры считают, что Арина Соболенко выиграет «Уимблдон»-2025.
Белоруска котируется главным фаворитом с коэффициентом 3.70. Единственная россиянка в топ-10 букмекерских претендентов на титул – Мирра Андреева, она идет пятой.
Последние три «Уимблдона» выиграли аутсайдеры с предстартовым коэффициентом выше 100.00: Елена Рыбакина, Маркета Вондроушова и Барбора Крейчикова.
В этом году такие котировки дают на Софию Кенин, Лулу Сан, Белинду Бенчич и Диану Шнайдер.
Победительница «Уимблдона»-2025 по версии букмекеров:
1. Арина Соболенко – 3.70;
2. Елена Рыбакина – 7.00;
3. Коко Гауфф – 11.00;
4. Ига Швентек – 12.00;
5. Мирра Андреева – 13.00.
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