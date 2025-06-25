«Коммунисты России» призвали запретить азартные онлайн-игры в РФ: «Люди проигрывают все накопления, занимают деньги, а кто-то кончает жизнь суицидом»
Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин призвал запретить онлайн-гэмблинг в РФ на законодательном уровне.
«У многих людей это становится зависимостью серьезной. Люди проигрывают все накопления, занимают деньги, потом кто-то суицидом кончает жизнь, потому что появляется трудная финансовая ситуация. Надо запрещать.
К сожалению, современные технологии позволяют играть [и создавать игры] удаленно. Игры должны быть запрещены в отдельных локациях. Простые люди подсаживаются [на это] как на наркотик. В итоге это кончается трагедией.
Безусловно, государство должно вмешаться и защитить простых людей от такой страшной зависимости», – заявил Сурайкин.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Абзац
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