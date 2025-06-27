«Рига» побеждает 13 матчей подряд – самая длинная действующая серия в высших лигах мира. 1.55 – продление тренда

«Рига» выиграла 13 матчей подряд в чемпионате Латвии.

Это самая длинная действующая победная серия в высших лигах мира. В 10 матчах «Рига» выиграла всухую, в 11 – с разницей минимум в два мяча.

Сегодня рижский клуб сыграет на выезде с «Аудой» – на победу «Риги» дают коэффициент 1.55. На победу с форой (-1,5) можно поставить за 2.42.

Матч состоится 27 июня и начнется в 18:00 мск.

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