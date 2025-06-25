Мужчины без детей интересуются азартными играми в 3 раза чаще, чем отцы (Т2)
Мужчины без детей играют в азартные игры чаще, чем отцы.
По подсчетам специалистов оператора связи Т2, мужчины без детей в 2,7 раза чаще интересуются азартными играми, чем отцы.
«Мужчины с детьми реже интересуются гемблингом – их доля составляет всего 27%. Тогда как у женщин на этот интерес наличие детей не оказывает влияния: аудитория делится пополам», – говорится в исследовании Т2.
Отмечается, что с начала года количество пользователей азартных игр увеличилось на 10,5%. По итогам мая большинство игроков были мужчинами (57%), доля женщин составила 43%.
В исследовании были проанализированы игровые развлекательные сервисы, включая БК и онлайн-игры.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РИА Новости
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