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  • Адвокат Васильев о судах с букмекерами: «Рассмотрение дел затягивается на слишком долгий срок. Не планируем больше скупать долги обманутых игроков»
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Адвокат Васильев о судах с букмекерами: «Рассмотрение дел затягивается на слишком долгий срок. Не планируем больше скупать долги обманутых игроков»

Адвокат Святослав Васильев считает, что бизнес-модель, позволяющая зарабатывать на покупке долгов БК перед игроками, не оправдала себя.

– Бизнес-идея о покупке прав требований пользователей к БК оправдала себя?

– Нет. Рассмотрение этих дел затягивается на слишком долгий срок. А судебная работа – основной наш бизнес. Пока я трачу время на то, чтобы добраться до суда, и на сам процесс, можно было бы выиграть другие споры и получить за это деньги.

Мы не планируем больше скупать долги обманутых игроков. Сейчас в планах запуск нового, ни на что не похожего проекта для игроков.

– Сколько стоит выкупить долг? Вы говорите, что нет коммерческой отдачи…

– Долг мы выкупаем за 10-30%. К примеру, если сумма долга 1 миллион рублей, то мы его покупаем за 100-300 тысяч. Вот долг Досько к БК PARI мы выкупили, по-моему, в марте 2024 года. И это дело до сих пор рассматривается судом. Нам это не нравится, это снижает коммерческую отдачу, – заявил Васильев.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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