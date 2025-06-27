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Пегула выиграла все 8 полуфиналов за год. 1.80 – победит Носкову и выйдет в финал Бад-Хомбурга

Джессика Пегула встретится с Линдой Носковой в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге.

Американская теннисистка за последний год сыграла в восьми полуфиналах на турнирах разных уровней и всегда выходила в финал.

Букмекеры дают коэффициент 1.80 на очередную победу Пегулы в полуфинале. 2.10 – Носкова прервет тренд американки.

Матч состоится 27 июня и начнется в 16:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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