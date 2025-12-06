«Интер Майами» Месси – фаворит против «Ванкувера» Мюллера в финале Кубка МЛС

«Интер Майами» сыграет с «Ванкувер Уайткэпс» в финале Кубка МЛС.

Флоридцы, за которых выступает Лионель Месси, котируются фаворитами на титул. На них можно поставить с коэффициентом 1.54. Триумф «Ванкувера» Томаса Мюллера оценивается в 2.47.

Всего эти команды встречались 3 раза. Дважды победу одержал «Ванкувер» (2:0 и 3:1), еще один матч завершился в пользу «Интера» (2:1).

Финал пройдет 6 декабря в Майами. Начало – в 22:30 мск.

