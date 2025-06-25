«Важный шаг на пути к взрослению всей индустрии». PARI о налогах для букмекеров на борьбу с лудоманией

В букмекерской компании PARI поддерживали законопроект о введении налога для букмекеров на профилактику лудомании.

Ранее в Госдуме предложили ввести дополнительный налог для букмекеров в размере 0,1% от выручки на борьбу с лудоманией. По подсчетам депутатов, БК будут отчислять на это около 2 миллиардов рублей в год.

«В PARI считают, что подобные инициативы – важный шаг на пути к взрослению всей индустрии. Особенно в вопросах прозрачности, устойчивого развития и формирования культуры ответственного отношения к игре.

Проблематика игровой зависимости поднималась давно, и сейчас наступает момент, когда системные решения действительно необходимы.

Принятие законопроекта поможет создать более защищенную среду как для новичков, так и для опытных игроков. Это также даст импульс к запуску полноценных образовательных и профилактических программ, которых рынку давно не хватало.

Мы поддерживаем эту инициативу и уверены, что реализация должна проходить в сотрудничестве с экспертным сообществом – с прицелом на реальную поддержку тем, кто в ней нуждается», – заявил директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев.

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