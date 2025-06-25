В 87% домашних первых таймах «Шанхая Шэньхуа» при Слуцком сыграла фора (-1,5) по угловым
«Шанхай Шэньхуа» часто подает угловые в первых таймах.
С момента прихода Леонида Слуцкого в клуб перед стартом прошлого сезона «Шанхай» выиграл 87% домашних первых таймов по угловым в Суперлиге с форой (-1,5) – 19 из 22 матчей.
В 17 из 22 домашних матчей «Шанхай» Слуцкого подал 4+ угловых в первом тайме.
Букмекеры дают коэффициент 1.70 на то, что «Шэньхуа» пробьет фору (-1,5) по угловым в домашнем матче с «Тяньцзинь Цзиньмэнь».
Игра состоится 25 июня и начнется в 14:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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