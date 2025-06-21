«Ривер Плейт» не проигрывает в основное время 19 матчей подряд. Букмекеры уверены, что серия продлится в игре против «Монтеррея» Рамоса
«Ривер Плейт» сыграет с «Монтерреем» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
«Ривер Плейт» – фаворит с коэффициентом 1.98. «Монтеррей», за который выступает Серхио Рамос», оценивается в 4.20. На ничью можно поставить за 3.40.
Аргентинский клуб не проигрывает в основное время 19 матчей подряд. 1.25 – продление серии. Если мексиканская команда не уступит, зайдет коэффициент 1.88.
Игра пройдет 22 июня. Начало – в 4:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
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