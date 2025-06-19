«Фонбет» стал стратегическим партером Федерации падела России

«Фонбет» и Федерация падела России подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Подписи под соглашением поставили управляющий акционер букмекерской компании Валентин Голованов и генеральный директор федерации падела Алексей Сорокин. Подписание произошло на полях Петербургского международного экономического форума.

По условиям соглашения, федерация и букмекер реализуют ряд совместных социальных проектов, направленных на развитие спортивной инфраструктуры в регионах России. Кроме того, «Фонбет» окажет поддержку юниорским командам.

«Мы стремимся сделать падел максимально доступным – особенно для молодого поколения, вне зависимости от места проживания. Спорт должен быть не привилегией, а возможностью. И вместе с «Фонбет» мы будем создавать такие возможности.

Для нас важно, что «Фонбет» – партнер, разделяющий наши ценности. Поддержка массового спорта, вовлечение людей, формирование новых точек роста в регионах – все это делает сотрудничество с «Фонбет» по-настоящему стратегическим», – заявил Сорокин.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис